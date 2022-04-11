افتتاح فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة للثقافة بدول العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامى والتى تمتد طوال 2022.





كما تم إطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثى التى ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين فى مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعمارى الإسلامى، وذلك بالمسرح الرومانى بسور القاهرة الشمالى.

شهد الحفل الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعلاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة غنية بتراثها ومبدعيها وآثارها وأزهرها الشريف، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على التراث واستدامته وهو ما بدا فى الجهود التى تبذلها لتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط، ويتم خلال التطوير ليس الحفاظ على المبانى فقط، ولكن الحرف أيضا بما يضمن استدامتها.

ودعا محافظ القاهرة، مواطنى الدول الأعضاء فى المنظمة ومواطنى العالم لزيارة القاهرة والاستمتاع بتراثها.

وتضمن حفل الافتتاح معرضا بعنوان "القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى فى الوثائق المصرية"، ومعرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة، ومعرضا للفنون التشكيلية، وفيلما تسجيليا بعنوان "القاهرة"، ومعرضا لفنون الخط العربى، أوبريت "هنا القاهرة" وعرضا فنيا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى.

يأتى اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى، كانعكاس للمكانة الحضارية لمصر، ويدعم ويكرس للهدف المشترك الذى تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الإيسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل فى تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.