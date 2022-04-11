دايما عامر الحلقة 9..مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزير التعليم بعد إشادته بالعمل

/691389/دايما-عامر-الحلقة-9مصطفى-شعبان-يوجه-رسالة-لوزير-التعليم-بعد-إشادته-بالعمل

دوت الخليج يرصد تعليق مصطفى شعبان

مصطفى شعبان ووزير التعليم

كتب الفنان صطفى شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي على إعجابه بمسلسل دايما عامر”.

وأضاف قائلًا: “رسالة الفن الأولى والأخيرة هي لمس الواقع المصري وتسليط الضوء عليه، وده اللي حاولنا نوصله في دايما عامر”.

مسلسل دايما عامر الحلقة 9

ويشار أن مسلسل دايما عامر الحلقة التاسعة كان قد شهد دعم بطل العمل مصطفى شعبان لطفل من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة لمشاركته في العمل حيث توجه لمصطفى شعبان بصفته الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، ليشكو له ضيقه بسبب عدم مشاركته في إحدى المسابقات نتيجة ظروفه التي يمر بها.

وبعدها يطمئنه عامر الذي يقدم شخصيته الفنان مصطفى شعبان، ويؤكد له أنه قادر على الاختلاف، ويشار أن هذا الطفل كان قد ظهر مع مصطفى شعبان منذ أشهر، أثناء احتفالية قادرون باختلاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل دايما عامر أيضًا جولة عامر عبد الرازق ليتعرف على بعض المواهب في مدرسة رؤية كما يقابل طالبًا يتمتع بموهبة صوتية وهو مهند عماد.

هذا الطفل الملقب بسفير الطفولة الذي طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات والرئيس السيسي استجاب له أثناء احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم.

اقرأ أيضًا

راجعين يا هوى الحلقة التاسعة.. الماضي الخائن يطارد نور اللبنانية

بينما يظهر الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور مدرس رياضيات، يشرح مادته ويسأل أحد التلاميذ لكنه يجيب إجابة خاطئة بسبب ضعف نظره وبعدها يسخر منه المدرس ويواصل عامر التقرب من الطلاب لحل مشاكلهم أما سما إبراهيم وهي ميس عفت تتوجه لمديرة المدرسة ميس زهرة لتحل مشكلتها مع زوجها.

ويشارك في بطولة مسلسل ديما عامر بجانب مصطفى شعبان كلا من لبلبة، محمد ثروت، نضال الشافعي، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، وآخرين والمسلسل من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، والإخراج لـ مجدي الهواري.