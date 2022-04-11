أيها السائر إلى الله والباحث عن دربه المستنير .. استمر وسر وجاهد بلا ملل وإياك أن تتوقف فالدنيا دار كفاح وصنع والراحة عند الوصول .. أعلم .. لا راحة ولا دعة ولا التفات فى درب الوصول، وأن الفلاح في الجِد والمثابرة بلا ملل، وإياك أن تظن أن لديك أوقات فراغ من المسير.

دوت الخليج

قال تعالى: {ولقد خلقنا الانسان فى كبد} ويقول ابن القيم: (قالت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال بالراحة، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات) عليك الجِد إن الأمر جَد … وبادر فالليالي مسرعات .. عليك بالجد لدنياك وآخرتك، فالمتكاسلون فى الدنيا عجزة، والمتكاسلون عن الآخرة منافقون.

أشرف رشاد يكتب.. أصول الوصول إلي الله

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.. فادعو الله بالحسنة في الدنيا واعمل لها، وفى الآخرة بحقها.

رفيق الرحلة العظيمة .. إياك والكسل والفتور، واحذر البحث عن الراحة فلن تصل سوى بالجد، وفرق بين من يستريح من تعب العمل ومن يستريح بلا عمل .. فالجد في الجد، والحرمان في الكسل.

الاستفادة من العبر والدروس من سيرة أنبياء الله

وعليك بالعبر والدروس من سيرة أنبياء الله عز وجل خير عباد الله ومصطفاه .. ماذا فعل نبى الله داوود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما ألان الله له الحديد؟= قام يصنع منه دروعا للحرب.. وماذا فعل سيدنا سليمان بالمُلك الذي لم ينبغي لسواه؟.. = استخدمه في الدعوة إلى ربه وعبادته .. وفالنهاية لم يسترح هذا ولا ذاك.

وهزت مريم النخلة كي تساقط عليها الرطب الجنيا، وركض أيوب برجله كي ينل المغتسل البارد والشراب..وتذكر .. متى رأينا الحبيب محمد صلوات الله عليه استراح ؟! فلا تواكل في نشر دين الله، ولا نام ليله لأنه غُفر له، وكان يستعيذ من العجز والكسل .. وتيقن .. لا فوز بلا عمل، ولا وصول براحة، قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

لا جنة ولا وصول لجالس ومتكىء ولو على الدرب، ولا دنيا لمن يركن للراحة والدعة، فشمر وانطلق، واتعب لتستريح، لا تستريح فتتعب، فالدرب يدنو بالخطى والركض.. فجاهد لتصل..وفي الختام .. الجد والمثابرة والعمل والاجتهاد سنة النجاح، وضرورة الحياة وضريبة الوصول.. صل الله عليك وسلم يا أسوتنا الحسنة وأثابك عنا خير الجزاء.