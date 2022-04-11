راجعين يا هوى الحلقة التاسعة.. الماضي الخائن يطارد نور اللبنانية

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شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 العديد من الأحداث حيث بدأت بتحسن العلاقة بين ماجي وهي نور اللبنانية وبليغ أبو الهنا وهو خالد النبوي.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة التاسعة

تُفاجأت ماجي بمطاردة الماضي لها في الوقت الذي بدأت فيه علاقتها مع بليغ أبو الهنا تتحسن وذلك بسبب صورة حبيبها السابق الذي يعود فجأة ليقتحم عليها حياتها.

وكانت نور اللبنانية خلال الفترة الماضية تحاول تجاوز أزماتها النفسية من خلال شخصية الطبيبة النفسية التي تقدمها خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُعرض عبر شاشة قنوات dmc وdmc drama و cbc وcbc drama.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

وكانت قد تجاوزت ماجي الماضي وما حدث به، وما إن تلتقط أنفاسها من خلال علاقة عاطفية جديدة تجمعها ببليغ أبو الهنا التي ما زالت في بدايتها يظهر حبيبها السابق الدكتور حسام وهو لؤي عمران وذلك بعد غياب خمس سنوات، حيث خدعها وتزوج أعز صديقة لها.

وبعدما تزوج أعز صديقة لها وخدعها، سافر للخارج وهو ما سبب لها أزمة نفسية، وذلك جعلها حاليًا تجد نفسها في صراع نفسي بين الماضي والحاضر، وهو ما كان مسار جدل مع والدتها التي نصحتها بالمواجهة.

نور اللبنانية مسلسل راجعين يا هوى

وذلك لتبدأ فصلاً جديداً في حياة هادئة، ومن المقرر ان نرى في الحلقة الجديدة المقرر أن تعرض غدا الاثنين، هل تستطيع ماجي مواجهة الماضي وبدء حياة جديدة؟.

ومن جانبه بليغ أبو الهنا تلقى في نهاية الحلقة اليوم الأحد اتصال من فتاة تحاول أن تدله على السائق الذي كان مع أخواته في الحادث وتحذره أن هناك من يراقبه ولا يريده أن يصل للحقيقة كاملة.

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يشار أن مسلسل راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويضم في البطولة كلا من أنوشكا، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير، وفاء عامر، نور النبوي، وهنا شيحة.