/691386/البوسة-مش-فن-متسخ-ومستحيل-أشتغل-مع-حمو-بيكا-تصريحات-محمد-نجاتي-في-كلام-الناس

حل الفنان محمد نجاتي ضيف على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة قناة MBC مصر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا كل يوم وطوال شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات محمد نجياتي في كلام الناس

فجر محمد نجاتي تصريحات جريئة التي لم تخلو من الحديث عن منة عرفة وزوجها محمود المهدي، فضلا عن رأيه في عدد من أعمله الفنية المختلفة، بالإضافة إلى طبيعة علاقته ببعض النجوم وقلة أعماله الفنية، وجاءت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- كل نجوم زمان كانو بيبوسوا ومحدش قال انه فن متسخ.

- معنديش مشاكل أشتغل مع محمد رمضان.

- أكتر حد ممكن يقدم أحمد زكي محمد رمضان.. بيعرف يجيبه بشكل كويس جدا.

- مفيش حاجة اسمها بطولة مطلقة بيبقى فيه تكامل.

- مستحيل أعمل مع حمو بيكا دويتو لأنه مش شبهي.

- هنزل ألبوم بشكل سنجل بعد العيد فيديو كليب.

- عندي رصيد أعمال كتيرة جدا وعام 85 عمل وفيه نجوم كبار عملوا أكتر من كدة بس مش بنفس جودة الاعمال اللي عندي.

- ومكنتش أحب أقدم اشطا يابا وعملته عشان مكنش معايا فلوس.

- من حق أي حد يعمل اللي هو عايزة بس يبقى فيه اتفاق مسبق.

- تطاول محمد نجاتي على إلهام شاهين وأشرف زكي استفزني جدا.

- لو حابب مراتك متتشالش أو تتباس متشغلهاش أصلا في المجال.

- السينما النظيمة اننا نقدم فن راقي ملهاش دعوة بالبوس ولاحضان.

- هكون مبسوط أما عمل أنا بعمه يوصل للناس مش بالتريند.

- بقبنا في زمن التريندات والاشاعات.

محمد نجاتي يتألق في مسسل مزاد الشر

وتحدث محمد نجاتي عن أولى بطولاته المطلقة بمسلسل “مزاد الشر”، الذي من المقرر تقديمه قريبا، فأشار إلى انه لم يحب جملة البطولة المطلقة وان كل قائم على هذا العمل سيكون له الفضل في نجاحه، اما بشأن طبيعة العمل فقال انه ينتمي إلى السينما الصعيدية التي يعشق تقديمها.

جدير بالذكر أنه، يشارك في بطولة مسلسل «مزاد الشر» كلا من الفنانة هالة فاخر وكمال أبو رية ومروة عبد المنعم وأحمد جمال سعيد وأحمد عبد الله محمود، تأليف أحمد الأباصيرى، وإخراج ممدوح زكى، ومن المقرر عرض العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، ويجسد محمد نجاتي خلال أحداث مسلسل «مزاد الشر»، شخصية أحمد الكالح الذى يدخل فى صراعات مع أحد العائلات الأخرى بالعمل الذين تدور أحداثه باللهجة الصعيدية.