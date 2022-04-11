مفيد عاشور: «شاهدت فيديو 8 ساعات وسعيد بتجسيدي شخصية شيخ الأزهر في الاختيار3»

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تحدث الفنان مفيد عاشور عن تفاصيل مشاركته ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الذي يذاع عبر شاشة قناة ON الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات مفيد عاشور

مفيد عاشور مسلسل الختيار 3

قال الفنان مفيد عاشور خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه "التاسعة": “شخصية شيخ الأزهر من الشخصيات التي صنعت فارقا في تاريخ أمتها ويوجد شخصيات مشابهة من الشعراء والمفكرين والسياسيين ورجال الدين.. وقدمت في السابق شخصيات تاريخية غير معاصرة المتفرج لا يعرف عنها إلا ما هو مدون في كتب التاريخ”.

وتابع: “والممثل في هذه الحالة حر الحركة في تخيل الطريقة التي يقدم بها الدور، ومرجعيته في الزي والشكل كتب التاريخ والصور، أما الشخصيات المعاصرة فتوجد لها مستندات على يوتيوب، والممثل محكوم بطريقة كلامها وحركتها كما هو موثق تاريخيا”.

تصريحات مفيد عاشور

واستكمل: “ومن أمثلة الشخصيات المعاصرة التي قدمتها طه حسين والرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر.. كممثل أحاول جمع معلومات عن الشخصية التي أقدمها، ولم يكن لي شرف لقاء مولانا الإمام الطيب لضيق الوقت، لكن شاهدت 8 ساعات فيديو من لقاءاته بالإضافة إلى البرامج، والفيديو المفصلي الذي شاهدته 30 مرة”.

وأضاف الفنان مفيد عاشور: “كان مناظرته مع رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، وهو فيديو يتحدث فيه بعفوية، وذلك حتى أكون عناصر شخصيته.. مسلسل الاختيار يتميز بأن المخرج بيتر ميمي يعرض الشخصية الممثلة ثم يعرض فيديو للشخصية الحقيقية، وبهذا يكون للمتلقي الحكم الفوري على إجادة الممثل في الدور”.

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ويشار أن مواعيد مسلسل الاختيار3 في تمام الساعة 9:50 مساء، والإعادة 4:20 صباحا، ويعاد بعدها للمرة الثانية الساعة 3:25 عصرا، ويأتي العمر عبر قناة حكايات الساعة 10:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 4:30 فجرا، والإعادة ثانية الساعة 10:30 صباحا.

والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4:30 عصرا، وعبر شاشة قناة حكايات 2 الساعة 11:30 مساء، وتأتي الإعادة الساعة 6:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12:30 ظهرا.