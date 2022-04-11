جمعة عن منع الحج على نفقة الدولة: يجب توجيه العملة الصعبة للغذاء والدواء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العارى ومداواة المريض وكل ما يتصل بحوائج الناس مقدم على حج النافلة وعمرة النافلة.





وأضاف الوزير، خلال اختفال الوزارة بذكرى العاشر من رمضان، بمسجد الإمام الحسين، أنه من فضل الله عز وجل أن جعل فريضة الحج على المستطيع، وكثير يقولون نريد أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، وهذا الفضل نجده فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "بينَما رجُلٌ يمشى بطريقٍ وجَد غُصْنَ شوكٍ على الطَّريقِ فأخَذه فشكَر اللهُ له فغفَر له"، إذَا مغفرة الذنوب لا تنحصر فى الحج ولا فى العمرة ولا فى تكرارهما.

وثمن الوزير، ما اتخذته لجنة الحج العليا من عدة أمور: لا حج على نفقة الدولة على الإطلاق هذا العام، وفى ظل الظروف من خوف ارتداد الفيروس مرة أخرى والتقييمات الجارية والمستمرة بعد عودة الحج.

وقال إنه يجب أن تُعطى الفرصة لمن لم يحج حج الفريضة قبل ذلك، وبعض الناس يقول أنا أستطيع أن أوفر نفقة الحج، نقول له القدرة لا تُقاس بمقدرة الفرد فقط، فإذا كانت هناك حاجة إلى العملة الصعبة فيجب توجيهها إلى الغذاء والدواء وإلى حوائج المجتمع، وأن قضاء حوائج الناس أولى من حج النافلة وعمرة النافلة.