محمد نجاتي: محمد رمضان الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي

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تحدث محمد نجاتي عن تحويل قصة الفنان الكبير أحمد زكي لعمل فني، مشيرا إلى أن الراحل كان يرفض ذلك في فترة حياته، كما أنه كان يوجد نية لذلك في ذلك الوقت ولكن اعترضت اسرته.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد نجاتي على تحويل قصة حياة أحمد زكي لعمل فني

قال محمد نجاتي خلال حوار مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، الذي تقدمه عبر شاشة MBC مصر: “هو مكنش حابب يتعمل قصة حياته، واتقال محمد رمضان وعمرو سعد واتمنى اني أشوف عمل ليه”.

وأضاف كاشفة عن رأيه الشخصي حول من الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي، فقال: “: أكتر حد ممكن يقدم أحمد زكي محمد رمضان.. بيعرف يجيبه بشكل كويس جدا”.

معلومات عن الفنان أحمد زكي

الجدير بالذكر أنه ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في مسرحيات «مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف».

بدأ تألقه بعد أن دخل عالم السينما في منتصف سبعينات القرن العشرين، وكانت من أشهر شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56، ورغم مرضه لم يمتنع أحمد زكي عن العطاء الفني حتى توفى أثناء تصويره فيلمه الأخير «الحلم»، لتنتهي مسيرته بعدما لقب بعدد من الألقاب منها: «جان السينما، النمر الاسود، الامبراطور، فتى الشاشة الاسمر» وغيرها من الالقاب المميزة.

نساء في حياة أحمد زكي يضعونه في ورطه

لم يتزوج الفنان أحمد زكي سوى بالفنان هالة فؤاد الذي احبها حبا شديدا، ورغم ذلك إلا أنه لم يخلو من اتهامات النساء حوله الذين لم يتحملوا طريقته في التعامل وفقا لتصريحتها، ومن بين هؤلاء النساء، الفنانة سعاد حسني الذي جمعهم أكثر من عمل فني، واستطاع من خلاله تحقيق نجاحات مبهرة ولكن تسبب احمد زكي في دخول سعاد حسني في اكتئاب بعدما حاول إقناعها في عمل الراعي والنساء الذي لم حقق فشل ذريع في مسيرة الراحلة.