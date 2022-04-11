/691384/محمد-نجاتي-رصيد-أعمالي-أحسن-من-نجوم-كبار-وقدمت-اشطا-يابا-لأن-كنت-محتاج-فلوس

تحدث الفنان محمد نجاتي عن بعض أعمال الفنية المختلفة، مشيرا إلى أنه لم يندم على عمل قدمه طوال حياته، لكنه لم يكن يرغب في تقديم فيلم “اشطا يابا”، ولكن وافق عليه بسبب احتياجه للمال.

تحيا مصر يرصد تصريحات محمد نجاتي لبرنامج كلام الناس

وقال محمد نجاتي عبر برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر في حلقة تاسع يوم رمضان: “مبندمش على أعمالي، ولكن ومكنتش أحب أقدم اشطا يابا ووافقت عليه عشان مكنش معايا فلوس، ومستعد اوافق على أي عمل لو محتاج فلوس عادي”.

وتابع متحدثا عن رصيده الفني، فقال: “عندي رصيد أعمال كتيرة جدا وعام 85 عمل وفيه نجوم كبار عملوا أكتر من كدة بس مش بنفس جودة الاعمال اللي عندي”، وأضاف: “كنت واخد 35 جايزة عالمية في فيلم عرق البلح”.

محمد نجاتي يتألق في مسسل مزاد الشر

وتحدث محمد نجاتي عن أولى بطولاته المطلقة بمسلسل “مزاد الشر”، الذي من المقرر تقديمه قريبا، فأشار إلى انه لم يحب جملة البطولة المطلقة وان كل قائم على هذا العمل سيكون له الفضل في نجاحه، اما بشأن طبيعة العمل فقال انه ينتمي إلى السينما الصعيدية التي يعشق تقديمها.

جدير بالذمر أنه، يشارك في بطولة مسلسل «مزاد الشر» كلا من الفنانة هالة فاخر وكمال أبو رية ومروة عبد المنعم وأحمد جمال سعيد وأحمد عبد الله محمود، تأليف أحمد الأباصيرى، وإخراج ممدوح زكى، ومن المقرر عرض العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، ويجسد محمد نجاتي خلال أحداث مسلسل «مزاد الشر»، شخصية أحمد الكالح الذى يدخل فى صراعات مع أحد العائلات الأخرى بالعمل الذين تدور أحداثه باللهجة الصعيدية.

محمد نجاتي في فيلم فيلا 101

هذا يصور نجاتي خلال الفترة الحالية، مسلسل "فيلا 101"، من إنتاج بلال صبري وياسر أبو عمار، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة الفنانين محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، منة عرفة، أحمد عبدالله محمود، وفاء قمري، محمد الدقاق، وبوسي شاهين.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.