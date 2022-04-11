/691381/محمد-نجاتي-لزوج-منة-عرفة-لو-حابب-مراتك-متتشالش-أو-تتباس-متشغلهاش-في-المجال

حل الفنان محمد نجاتي ضيف على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر تزامنا مع اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد نجاتي عن منة عرفة وزوجها

تحدث محمد نجاتي في بداية الحلقة عن أزمته مع منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، الذي أثار واقعتهم ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بعد أن اتهم المهدي نجاتي بتسببه في انفصاله عن منة عرفة بسبب مشهد جمعهم في فيلم “فيلا 101”.

أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة

قال محمد نجاتي خلال برنامج كلام الناس راويا تفاصيل الواقعة: “ منة عرفة قالتلي انا مش عايزة أتشال، ودي مش من أليات الفن، مينفعش تفجأيني جوة الشغل، وأنا رعيت انها مكتوب كتبها وقولت مش قضية، وطلبت اننا نغير الفكرة وان بنت هي اللي تشيلها بس هو موافقش”.

وتابع نجاتي حديثه: “السينما النظيمة اننا نقدم فن راقي، وبعدين طلعت قالت أنا معترضتش وأهو كلام بيجر كلام وتريندات”.

محمد نجاتي يوجه رسالة لزوج من عرفة

ووجه محمد نجاتي رسالة صارمة لـ زوج منة عرفة قائلا: “: لو حابب مراتك متتشالش أو تتباس متشغلهاش أصلا في المجال”، وأضاف أنه شكى إلى النقابة لكنه لم يجده به.

أما عن هجومه على إلهام شاهين وأشرف زكي نقيب الممثلين، فقال: “استفزني جدا، واما اتسألت قولت مش قصة دي بقى، وكتبت بوست مسلسل التريندات”.

تأثيرات أزمة محمد نجاتي على عائلته

وكشف نجاتي عن تأثيرات هذه الأزمة على أسرته، فقال: “مراتي لقت ان فيه حالة طلاق بسببي وكانت مصدومة وبعدها هي فهمت الموضوع وأولادي اتعرضوا لمضايقات كتيرة من صحابهم ولكن أنا فهمتهم وحليت المشكلة”.

واختتم حديثه بقوله أن من حق أي فنان أي يضع الشروط التي تناسبه ولكن يجب أن يكون قبلها اتفاق مسبق.

مسلسل فيلا 101 لمحمد نجاتي ومنة عرفة

جدير بالذكر أنه يصور نجاتي خلال الفترة الحالية، مسلسل "فيلا 101"، من إنتاج بلال صبري وياسر أبو عمار، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة الفنانين محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، منة عرفة، أحمد عبدالله محمود، وفاء قمري، محمد الدقاق، وبوسي شاهين.