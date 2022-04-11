/691377/الرئيس-التنفيذي-لبنك-الطعام-إهدار-الغذاء-يفاقم-من-أزمة-التغير-المناخي

اقترح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إلزام الفنادق بوضع ملصقات توعية بمسألة هدر الطعام، مشيرًا إلى ضرورة وجود تحفيزيات للملتزمين بمكافحة هدر الطعام، بما ينظمه القانون، وذلك بدل من الغرامات المالية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر.

وأوضح «سرحان» أن مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر جيد، إلا أن العامل الأساسي لمواجهة تلك ظاهرة هدر الطعام هي مسؤولية الإنسان نفسه، مؤكدًا ضرورة وجود توعية مجتمعية لإيقاظ تلك المسؤولية داخل الفرد بأن هذا الإهدار يتسبب في ضرر غيرك.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام أن ظاهرة التغير المناخي تتفاقم بفعل الإهدار الكبير في الطعام، وذلك بسبب الإنبعاثات التي تحدثها وأثرها على التربة وغيرها.

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: إهدار الغذاء يفاقم من أزمة التغير المناخي

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، وقد تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.