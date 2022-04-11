/691349/ضوابط-وآليات-التعامل-في-مجال-المكملات-الغذائية-علي-طاولة-صحة-الشيوخ-غدا

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من لجنة الصحة والسكان ،بشأن: "بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية."

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هذا وشهدت الجلسة العامة أمس، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها “اثار مميتة على الإنسان، للحكومة .

تصدي الدولة لظاهرة الإعلان عن المنتجات التي ليست لها علاقة بالطب

وقال الشيخ في مقترحه، أنه لما كان الدواء في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقا للدستور في المادة رقم ( ۱۸)، والتي تنص علي أن لكل مواطن داخل الدولة الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة في المستشفيات وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشأت الصحية ، والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأوصت اللجنة بعد أن استمعت إلى المناقشات القدمة اليها من الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية استقرت اللجنة إلى أهمية الموضوع المطروح عليها نظرا لارتباطه بالصحة العامة للمواطنين.

كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون رقم (٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ )، المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في( ۲۳ ینایر۲۰۲۲ )، لمنع فوضى الإعلانات المضللة ، حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصربداخل الدولة مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها