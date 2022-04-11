رئيس الإيسيسكو يسلم وزيرة الثقافة علم القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

سلم الدكتور سالم بن محمد المالك، علم القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان ليالى رمضان الثقافية والفنية.

وتأتي الفعاليات ضمن أنشطة وزارة الثقافة، في احتفالاتها باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو.

وتشهد الفعاليات التي تستمر حتى نهاية رمضان الجاري، عرض فيلم تسجيلى بعنوان القاهرة القديمة التاريخية من إنتاج المركز القومى للسينما، أوبريت هنا القاهرة، فرقة أوبرا عربى، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، كما يستضيف مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي عروض فنية متخصصة وفرق خارجية فنية منها أوركسترا الأنامل الصغيرة (صندوق التنمية الثقافية)، عروض سينمائية للأطفال من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مسرحية مملكة القرود لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن سيتي للطفل.

وقال الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم نحتفي بالقاهرة المحروسة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، فهي بلد الألف مئذنة، قاهرة المعز، ساحرة الشرق، فجميعها أسماء وألقاب تشير لبقعة مضيئة في خارطة العالم، تحمل شعلة الحضارة، وأمجادًا حية، حاضنة تنوع ثقافي فريد، قدّمت للعالم نموذجًا حضاريًا في التعايش الإنساني باقيًا حتى اليوم، فاستحقت أن تكون منارة الثقافة والتنوير عبر العصور، تشكلت كنوزها التراثية التى تمثلت فى آثار مادية متنوعة منها إقامة القلاع وبناء الحصون والأسوار والمدارس، مثل قلعة صلاح الدين، ومدرسة الأشرف قايتباي، وخان الخليلي، ومسجد السلطان حسن، ومساجد آل البيت، وغيرها، عبرت عن التنوع الثقافى والفنى للحضارات الانسانية التى احتضنها الوطن على مر التاريخ ليتشكل عالم مميز متشابك العناصر والمفردات.