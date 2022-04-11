محافظ بنى سويف يُهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

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