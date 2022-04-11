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جدة - نرمين السيد - فى كنيسة سانت فاتيما بمصر الجديدة كانت فكرة عقد مؤتمر هدفه جمع الكلدان فى عموم القطر المصرى، قد تبلورت منذ بداية عام 2019، وتم التحضير لها فى السنة اليوبيلية فى الإبرشية "2020-2021" وكانت تحت عنوان "سبحانه على محبته التى لا توصف"، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا أن تلغى جميع الأنشطة والخطط المعدة لها، حتى تم عقد اللقاء الذى جمع ممثلين عن العائلات الكلدانية فى مصر وخصوصًا فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وافتتح الأب بولس اللقاء بكلمة ترحيبية ثم شرح عن تاريخ الكلدان فى مصر ابتداءً من القرن السابع والثامن لغاية وقتنا هذا، واختتم اللقاء بغداء المحبة والتعارف ثم رياضة درب الصليب وصلاة القداس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد عامين من التأجيل .. الكلدان فى مصر ينظمون اللقاء الأول (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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