/691375/مسلسل-العائدون-الحلقة-9-داعش-تخطط-لدخول-مصر-ومحمد-ممدوح-مفاجأة

مسلسل العائدون الحلقة 9.. رصدت محاولة المخابرات المصرية تجنيد محمد عادل والتقرب إليه من خلال التعاون معه في انتاج فيلم سينمائي يرصد حالة مواطن هاجر من بلد وقابلته العديد من الأزمات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة 9

ودارت بداية الحلقة رفض محمد عادل لتقيدم عمل سياسي ديني، وان يريد أن يكون الفيلم الذي سينتجه اجتماعي بسيط يرصد قضية شاب ومعاناته مع الهجرة بعيد عن جميع الأعمال السياسية والتعذيب.

ويظهر صفوان الذي تسبب في قتل سارة، بأنه أحد أعضاء الجهاز الذي يحرك جماعة داعش للخلافة، اذ أنه يعترف لرئيسه بأن سارة قامت بالانتحار ولم يتسبب أحد في قتلها كما يظن.

محمود عبد المغني يحذر أمير كرارة

وفي الوقت الذي يذهب صفوان لأحد رجاله لجمع معلومات عن عمر “أمير كرارة”، يحذره محمود عبد المغني بأن العملية ستنهتي عند هذا الحد، فالخطر الكبير يعود عليه الأن، خاصة بعدما اكتشفه صفوان، لكن يرفض عمر ذلك ويستمر هو وامينة خليل وهاني رمزي في استكمال عملية تجنيد علاء “محمد ميدو”.

داعش تخطط لغزو مصر.. وظهور خاص لمحمد ممدوح

يتقابل رئيس تنظيم داعش، مع زياف الذي تسبب في قتل محمد فراج، ويتحدث معه عن محاولته لتأمين نفسه وأن يعرف أنه يدبر أمور من وراءه بشأن الجماعة وداعش، ثم يتحدث معه عن وجوده في مصر الذي يمثل انتصار كبير وسيطرة على كل الجهات العربية، ثم يطلب منه بطريقة غير مباشرة للتخلص من صديقه، لكنه يخبره بأنه بايعه على السمع والطاعة، فيهدده بمعرفة سر أمواله الذي يخبأه من وراء سيده، مشيرا أنه يجب هدفه أن يكون لمصلحة الخلافة وليست لشخص.

وتنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون بظهور خاص للفنان محمد ممدوح الذي من المقرر أن سيحاول مع علاء لتجنيده.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".