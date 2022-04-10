مسلسل المشوار الحلقة 9.. دينا الشربيني في خطر بعد خطف ابن شقيقتها

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9

مسلسل المشوار الحلقة 9

بدأت الحلقة بورد وهي الفنانة دينا الشربيني التي تتحايل على صديقتها عزة التي تقدم شخصيتها الفنانة ندى موسى لتقنعها باستمرار ماهر وهو محمد رمضان معها بالشقة.

كما تشاجرت ورد مع ماهر لأنه لم يتمكن من إيجاد شقة صغيرة أو غرفة بفندق حتى تيأس عصابة وجيه وهو الفنان أحمد كمال من البحث عليهما كما لاحظت دينا الشربيني أيضًا نظرات شامل وهو أحمد صفوت غير المطمئنة.

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كما ألحت صديقتها عزة بالذهاب معها ستوديو حتى لا تمل وحدها بالبيت وشجعها على ذلك رغبة ابنها رحيم في الخروج باستمرار، دون أن تعلم ورد بالأزمة التي تمر بها شقيقتها حياة.

وتمر حياة بأزمة كبيرة بسبب خطف ابنها خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المشوار التي عرضت أمس السبت عبر شاشة قناة DMC الفضائية.

وكانت الحلقة الثامنة من مسلسل المشوار شهدت فشل رجال وجيه في الوصول لـ ماهر الذي هرب منهم بعد سرقة الآثار، حيث قرر بعدها خطف آدم ابن اخت ورد وهي دينا الشربيني، وحياة تعرضت لتهديدًا من رجال وجيه الشوربجي أنها لن تستعيد ابنها حال تم إبلاغ الشرطة، والحل الوحيد لاستعادته أن تعيد ورد وزوجها الأشياء المسروقة.

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تفاصيل مسلسل المشوار

وفيما يخص مواعيد مسلسل المشوار، يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً.

وتعاد الحلقة أيضًا الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، ويضم المسلسل في بطولته بجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان، عدد من النجوم مثل بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.