وزير الأوقاف: ترحيب كبير بقرار إلغاء الحج على نفقة الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن للجنة الوزارية العليا للحج عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ قرار بإلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام لأي فرد في الدولة، وتم الموافقة على القرار بالإجماع.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن القرار لقى ترحيب وطني كبير من الإعلاميين والمفكرين وجميع الوطنيين؛ لكونه يحقق العدالة، موضحًا أن الحج على المستطيع، منوهًا بأن الحج هذا العام مقصور فقط على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج في حياته في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات؛ لكون سد احتياجات المحتاجين أولى وأعظم أجرًا من تكرار الحج والعمرة.

وتابع أن حج النافلة لمن سبق له الحج، منوهًا بأن تكرار الحج يتم لطلب مغفرة الذنوب، وهناك وسائل عديدة لطلب المغفرة فمن يمطي الأذى عن الطريق، أو يسقي كلب أو يصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، مشددًا على أن هذه القرارات تهدف لتحقيق مقاصد الشريعة، لاستخدم هذا في الإطعام والكساء والمساجد والعلاج وتوفير المستلزمات الطبية وسبل الخير الواسعة.