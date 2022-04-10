تدريب طلاب التعليم الفنى المطبق عليهم نظام الجدارات على آلية التقييم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتاريخ 19-1-2022، وفى إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفنى لأعمال التقييم النهائى للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى الحالى 2021-2022، لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها هذه المناهج.

ووفقا لخطاب موجه من قطاع شؤون التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وجهت الوزارة بالتالى:-

- التنبيه على مديرى المدارس الفنية المحددة بالجدول، عدم تغيب طلب الصف الثالث وحضورهم للأهمية، مع حضور المقيمين والمحققين وأعضاء لجنة التقييم والتحقق وفقا للمواعيد المحددة بالجدول لشرح آلياءت التقييم النهائى من خلال عرض فيديوهات توضيحية ونماذج من مهام التقييم النهائى: المعرفى والمهارى.

- التنبيه بتوفير قاعة مجهزة بداتا شو بكل مدرسة مستهدفة.

- التنبيه على مديرى المدارس والإدارات النوعية بالتعليم الفنى بالإدارة التعليمية والمديرية، بمتابعة آليات تنفيذ برنامج التوعية خلال فترة الزيارة.

- توفير أماكن إقامة "استراحة" للقادمين من محافظات أخرى لاعمال برنامج التوعية خلال فترة الزيادة.

منظومة الجدارات

هى منظومة استحدثتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفنى اعتبارا من العام الدراسى 2018-2019، وتستهدف ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التى يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ كما هو الحال فى نظام التعليم التقليدى.

وتنقسم المناهج فى نظام الجدارات المهنية أو "الكفايات" إلى 50% مناهج تقنية لها علاقة بالمهنة التى يتعلمها الطالب مثل: الكهرباء، النجارة، النقل وغيرها، و50% مواد عامة مثل: الفيزياء والرياضيات واللغات، ومهارات حياتية حياتية مثل: التواصل، القيادة وإدارة الأزمات.

وتوضع المناهج التقنية فى ضوء نظام الجدارات وفق احتياجات سوق العمل وبالاستعانة بمتخصصين فى مختلف المجالات.

وتتطلب آلية الجدارات تطوير أربعة مسارات: المدرسة بمعاملها وورشها، المدرس وتدريبه، المنظومة التدريبية للطالب، الشركة سواء بالقطاع الخاص أو العام، والمنهج الذى يعد مكونا أساسيا لتطبيق البرنامج.

وفى ضوء نظام المناهج الجديد يختلف نمط الامتحانات فى التعليم الفنى بالمدارس التى يطبق فيها نظام الجدارات، فلن تكون مركزية بل على مستوى المدرسة، وفى الامتحان النهائى بكل سنة دراسية يتم الاستعانة برجال الصناعة من خارج منظومة التربية والتعليم لاختبار الطلاب وقياس مهاراتهم المكتسبة وفق متطلبات سوق العمل وحتى لا يكون المعلم هو المتحكم فى مصير الطالب.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإنه فى إطار التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات، وصل عدد المدارس المطبق فيها هذه المناهج 413 مدرسة خلال العام الدراسى الحالى 2021-2022، بينها: 245 مدرسة صناعية، 67 مدرسة تجارية، 72 مدرسة زراعية و29 مدرسة فندقية.