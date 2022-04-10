محافظ الغربية يشارك 100 طالب من ذوى الهمم إفطارهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ لـ 100 طالب من ذوى الهمم إفطارهم، فى الحفل الذى نظمته مديرية التربية والتعليم فى مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من قيادات المديرية.
وفى كلمته هنأ المحافظ الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأشار إلى أنه لمس خلال حديثه مع الطلاب مدى وعيهم وانتمائهم لوطنهم، حيث ظهر ذلك جليا فى معروضاتهم وفى التعبير عن حبهم لوطنهم، مطالبا باقى الطلاب بالاقتداء بهم.
وعلى هامش اللقاء شهد محافظ الغربية عددا من الفقرات الفنية والمعرض الفنى الذى نظمه ذوى القدرات الخاصة والذى تنوع بين مجسمات ولوحات للمشروعات القومية، وابتكارات علمية، حيث أشاد المحافظ بمدى روعة المعروضات، مطالبا بتعميم فكرة المعرض على باقى المدارس كما قام بتسليم الهدايا العينية للطلاب فى نهاية الاحتفال.
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