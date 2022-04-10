الرئيس السيسي لابنته في الاختيار3 الحلقة 9: "الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان"

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رصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، رفق ولين الرئيس السيسي في التعامل مع أسرته، فرغم تمتعه بالقوة والصلابة في عمله إلا أن في بيته شخصية مليئة بالحنان والرأفة في التعامل مع زوجته وابنته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حوار بين الرئيس السيسي وابنته في الاختيار 3

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة مايان السيد في دور ابنة الرئيس السيسي “ياسر جلال”، خلال أحداث العمل، رصدهم المسلسل في منزلهم وهما يتشاركان في تحضير الغذاء لتقول له ابنته عن سبب حرصه الدائم في يوم الجمعة ان يصنع الغذاء بنفسه، ليوضح لها بأن مساعدته لزوجته في اعمال المنزل واجبة ويجب ان تشعر بشئ من التقدير.

ابنة الرئيس السيسي في ورطة بسبب شائعات انضمامه لجماعة الإخوان

وينتقل حوار الرئيس السيسي مع ابنته، وهي تعرب عن حزنها بسبب بعد أصدقائها عنها بسبب الشائعات المنتشرة عن انضمامه لجماعة الإخوان الارهابية خاصة وانه متدين بشكل كبير وحريص على الصوم والصلاة في معادها، ليجاوبها الرئيس السيسي قائلا: “هي الصلاة والصوم بقت حكر بس على الإخوان دا فكر رسخه الإخوان عشان يطلعوا نفسهم هما المتدينين بس”.

ظهور أشرف زكي ضمن أحداث الاختيار 3 الحلقة 9

جدير بالذكر أنه شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 ظهور الفنان أشرف زكي كرئيس للجهاز الذي يعمل به الفنان أحمد عز، اذ يقترح عليه احمد عز ان يترك شحنة الأسلحة الذي سيقوم الإرهاب بتهربيها إلى مصر تدخل كما هي، ولكن يطلب منه زكي التفكير لفترة.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.