/691368/منهجي-الرفق-واللين-السيسي-يوجه-رسالة-شديدة-اللهجة-لـ-مرسي-بعد-محاولته-ضمه-للجماعة-للمرة-الثانية-في-الاختيار-3

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، بدأ بمقابلة للواء زكريا “كريم عبد العزيز”، مع بسام الذي يوافق العمل معه ضد جماعة الإخوان الارهابية مقابل حماية أهله، ويعطية قلم اعطاه له عم شعبان قبل قتله على يد جماعة الإرهاب، ويطلب منه ان يخبر أهله بانه بطل من الأبطال الذي نشهادهم .

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

يحتوي هذا القلم على أسرار جماعة إرهابية، يكشفون به مخطاطتهم لتجنيد شباب في بور سعيد والسويس وتدربهم على السلاح، ليوضح اللواء زكريا، قائلا: الجماعة دي مش مجندة شباب صغير وخلاص”، ليؤكد محمد رياض: “دا ممكن يكون كل واحد مكون خليه لوحدة العيال دي لازم تيجي قبل ما ينفذوا أي عمليه”.

الاختيار 3 يرصد علاقة السيسي بأسرته

وينتقل المشهد للرئيس السيسي مع ابنته الفنانة مايان السيد والذي يتبين منه أن يساعد والدتها ويقدرها فهو يقوم بمساعدتها في تحضير الغداء كل يوم جمعة، كما أن علاقته بأبنته وطيدة للغاية، وأثناء حديثهم تخبره “مايان السيد”، بأن عدد من زملائها بدأو يتغيرون عليها، ويتهمون والدها بأنه إخوان، وترداف: “حضرتك عملتني انك مسلم بس، وممكن يكونوا بيقولو كده عشان انت متدين زيادة”، فيهدأها الرئيس السيسي قائلا: “مين قالك ان اللي بيصوم وبيقيم الليل اخواني، دا فكر رسخه جماعة الإخوان”.

وفاة زوجة الضابط مصطفى خليفة

يرصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، وفاة زوجة الظابط مصطفى خليفة “أحمد السقا”، والذي يجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم، بعد تدهور حالتها الصحية، ودخول مصطفى في حالة اكتئاب شديدة تبينت من حديثه مع أصدقائها “أحمد عز”، و”كريم عبد العزيز”، الذان يحاولان مواسته وينصحانه بالوقوف على قدميه من جديد من أجل نجله.

محاول مرسي لضم السيسي لجماعة الإخوان للمرة الثانية

ورصدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 محاولة محمد مرسي للمرة الثانية بضم السيسي للجماعة، فيقول له: “أنا بحبك في الله ومصر محظوظة بيك ياسيادة الفريق، وأتمنى اننا نتأخى، جماعة الاخوان لا تضمر شيء في قلبها إلا الالتقزام، والناس كلها بتقول عليك اخوان فخليك أخوان”.

ليرد عليه الرئيس السيسي رافضا عرضه: “أنا مش إخوان ومش هكون إخوان، أنا عايز أبقى مسلم بس، أنا منهجي الرفق واللين والتسليم”، وتابع حديثه قائلا: “صدقني يافندم، أي كان المنصب لازم ميكنش ليه أي اتجهات لازم يكون وطني وبس”.

المخابرات المصرية تصل لبعض المجندين الارهابين

تستطيع المخبارت رصد مجموعة من المجندين الإرهابين وهم عبد الرحمن جابر أحد من مسعدي أبو منير، ومصعب الذي يعمل في شبكة التنظيم الإرهابي، اذ بدأ الظابط مصطفى في مراقبتهم بالفعل، بينما كريم عبد العزيز “اللواء زكريا”، يواصل متابعة الجماعة التي قامت بقتل عمر شعبان بمساعدة أسامة.

ظهور أشرف زكي ضمن أحداث الاختيار 3 الحلقة 9

وشهدت الحلقة ظهور الفنان أشرف زكي كرئيس للجهاز الذي يعمل به الفنان أحمد عز، اذ يقترح عليه احمد عز ان يترك شحنة الأسلحة الذي سيقوم الإرهاب بتهربيها إلى مصر تدخل كما هي، ولكن يطلب منه زكي التفكير لفترة.

لو اضطرينا اللي حصل في الاتحادية نعيده تاني هنكرره.. أحد عبارات أعضاء جماعة الإرهاب الاخوانية

يظهر خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، أحد مؤيدي جماعة الاخوان الارهابية، وهو يتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب تشغيله نغمات أم كلثوم، ومن ثم بعض فض الشجار، يجمع هذا الشخص عدد من أفراد جماعته ويطلب منهم النزول للمظاهرات، قائلا: “لازم ننزل حالا، لو اضطرينا اللي حصل في الاتحادية نعيده تاني هنكرره”، بينما يظهر أحمد البزاوي الذي يعمل في أحد مصلحة الضرائب وتعرض لاضطهاد جماعة الإخوان الارهابية بعد ان قامو بتولية شخص أخر رئيس عليه رغم أنه كان الأحق بها وبجدارة، اذ يطلب هذا الشخص من البيزواي أن ينضم لهم في الجماعة حتى يتوقف عن مضايقته، لكن الاخر يرفض رفضا قاطعا.

المخابرات المصرية والأمن الوطني ينجحان في السيطرة على عمليات ارهابية

تبدو أن عملية مراقبة الغراب أحد أفراد الجماعة الإرهابية الذي سيقوم بتهريب شحنة الأسلحة كانت مهددة بالفشل بعد ان قام الغراب بتغير غرفته وكأنه اكتشف أنهم يراقبونه، في حين أن اللواء زكريا في الأمن الوطني رصد صورة للغراب مع أحد الأشخاص المثرين للجدل، أما عن مصطفى “أحمد السقا”، فيكتشف سر الجماعة الإرهابية ويستطيع فك شفرة لهجتهم.

ثم ينتهي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 بتسريت جديد بين مرسي والمرشد حول البردعي، اذ قال مرسي: “البردعي هيموت على الرئاسة،”، ليتابعه المرشد قائلا: “كان فاكر ان الاخوان هيدوله صوتهم”.