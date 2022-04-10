/691363/ملحمة-مصرية-خالصة--برلمانيون-في-ذكري-انتصارات-العاشر-من-رمضان- ستظل-الأعظم-في-تاريخ-مصر-وعلامة-بارزة-فى-ذاكرة-أبنائه

انتصارات العاشر من رمضان، ستظل علامة بارزة وحدثاً خالداً في ذاكرة الوطن، حيث غيرت مجرى التاريخ المصري ، كما أنها الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، باعتبارها لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية.

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وفي هذا الإطار، هنأ النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

أحمد مهني فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: يوم العزة والنصر وملحمة مصرية خالصة

وتقدم أحمد مهني، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر، مؤكدًا على أن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.

وأوضح مهني، أنه تهل علينا اليوم، الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والتى يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

مايسة عطوة فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: علينا جميعا أن نتحلى بروح هذه الانتصارات فى مواجهة التحديات والمؤامرات

وهنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى،، والفريق أول محمد زكى، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

وأكملت عطوة، أن ذكرى هذا اليوم المجيد درس في الانتماء وحب تراب الوطن، وستظل دائماً مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان

وأردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب: علينا جميعا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة وأعاد لها كرامتها وساعدها فى بناء دولة متقدمة، وهذا النصر رسم لها استراتيجية للتنمية والتقدم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

آمال رزق الله: حرب العاشر من رمضان أكدت أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب

و هنأت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان.

وأضافت آمال رزق الله، أن حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن ذكرى العاشر من رمضان، هى ذكرى النصر، ولا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، حيث حارب الجندي المصري في رمضان وقدم أروع صور البطولة والتضحية، دفاعا عن وطنه وترابه وإنهاء عار الهزيمة واستعادة سيناء

وأضافت آمال رزق الله: رحم الله شهداء مصر الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم يديم، ودعت أن يتم على مصر نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

أحمد أبو زيد: انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة بارزة وحدثاً خالداً في ذاكرة الوطن

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب أن انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة بارزة وحدثاً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث غيرت مجرى التاريخ المصري ، وهى الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصين، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وقال أبو زيد ، أن الجيش المصرى حقق نصراً عظيماً فى العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلى الغاشم، إذ أعاد هيبة العسكرية المصرية بوجه خاص والعسكرية العربية عامة، وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس، وأثبت للعالم أجمع أن جنود مصر"هم خير أجناد الأرض"، وإنهم قادرون علي التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف، وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان وهم صائمون.

وبهذه المناسبة قدم النائب أحمد أبو زيد التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة العيد الـ 49 لانتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار. ووجه النائب تحية عظيمة لقواتنا المسلحة الوفية تنحنى خلالها الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة.

محمد الدابي: ذكرى العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطرها الأبطال

كما هنأ النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

كما تقدم الدابي، في بيان صحفي له اليوم، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود، والشعب المصري بكامله، بمناسبة ذكرى الانتصار الكبير في العاشر من رمضان سنة 1973، قائلا إنه أكبر وأعظم انتصار في التاريخ المصري والعربي، والمناسبة تدعو للاعتزاز وتذكر بطولات مصرية مضيئة. ونوه وكيل سياحة الشيوخ، بأن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة، سطرها رجالات الجيش المصري الأفذاذ وقدموا من خلالاها أروع البطولات وروت دمائهم الذكية الطاهرة أرض سيناء.

وتابع محمد الدابي، أن انتصارالعاشر من رمضان سيظل شاهدا على عبقرية الجندي المصري ورجولته وشرف الانتماء للوطن، والدفاع بأقصى الجهد عن سيادته وحقه وترابه. واختتم وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن الذكرى الخالدة للعاشر من رمضان، تكشف كم التضحيات التي قدمها رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة، مشيرا إلى أن الثقة والاستقرار والتنمية في مصر اليوم، هى على يد بطل من أبطال القوات المسلحة هو الرئيس السيسي أحد أبنائها العظام.