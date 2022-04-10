مسلسل يوتيرن الحلقة 9.. كريم قاسم مُهدد بالإعدام

/691362/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-9-كريم-قاسم-مهدد-بالإعدام

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 9 للفنانة ريهام حجاج والفنان كريم قاسم الكثير من الأحداث أهمها دخول كريم قاسم السجن حيث أبلغ عنه يوسف وهو أيمن القيسوني زوج ريهام حجاج.

دوت الخليجيكشف أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 9

مسلسل يوتيرن الحلقة 9

وتجسد ريهام حجاج خلال الأحداث شخصية يارا التي يبلغ عنها زوجها هي الأخرى، حيث أخبر الشرطة بجريمة القتل التي حاول خالد وهو كريم قاسم إخفائها.

وفعل يوسف هذا الأمر لينتقم من يارا وخالد ظنا منه أنها تخونه معه وبالفعل بعدها ألقت الشرطة بالقبض عليهما، وأصبح خالد مهددًا بالإعدام.

مسلسل يوتيرن الحلقة التاسعة

وسأل خالد وهو كريم قاسم، وكيل النيابة عن عائلة المجني عليها لمعرفة طلباتهم ومحاولة إرضائهم لكن أخبره وكيل النيابة بأنهم لم يتوصلوا إليهم حتى الآن.

وبعدها يسجن خالد ويارا على ذمة التحقيق حتى تصل الشرطة لعائلة المجني عليها التي صدموها بالسيارة في الحلقة الثانية من العمل الذي يعرض عبر شاشة قناة CBC الفضائية.

كريم قاسم مسلسل يوتيرن

ويشارك كريم قاسم الذي يقدم شخصية “خالد” في بطولة مسلسل يوتيرن الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية عدد من النجوم وهم ريهام حجاج وهي ابنة خالته وعبير صبري التي تجسد شخصية زوجته وصفاء الطوخي خالته وعبير منير التي تقدم شخصية والدته.

ويضم العمل أيضًا في بطولته الفنان توفيق عبد الحميد والذي يعود للدراما من خلال مسلسل يوتيرن بعد غياب استمر لحوالي 12 عام ويقدم شخصية والد ريهام حجاج، وتشارك أيضًا الفنانة نانسي صلاح التي تقد شخصية زوجة شقيق يارا وهي ريهام حجاج، وهو الفنان محمود حجازى، ويضم العمل عدد آخر من الفنانين.

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ويعرض المسلسل يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعرض بعدها بساعتين عبر شاشة قناة CBC دراما الفضائية بالإضافة إلى عرض المسلسل الذي يعد رابع بطولة درامية مطلقة للفنانة ريهام حجاج عبر منصة watch it الرقمية.