وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق. • د. ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج. • د. محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.

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