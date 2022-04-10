محافظ قنا يتابع مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الكنوز

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ قنا أشرف الداودى، جولة ميدانية بمنطقة الكنوز بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأوضح الداودى أن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب يشمل تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بالشوارع ذات الأقطار المختلفة (قطر 8 بوصة، قطر 6 بوصة، قطر 4 بوصة)، بالإضافة إلى عمل الوصلات المنزلية، مشيرا إلى أن الخطوط الجديدة تأتى بنظام "PVC" البلاستيكية لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية أكثر وتدوم لفترة أطول، موجها مسئولى الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المنطقة لمظهرها الحضارى. وأضاف الداودى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، موجها بضرورة إزالة نواتج الحفر ورد الشيء لأصله وتمهيد الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين، كما التقى محافظ قنا عددًا من المواطنين، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على أهالى المنطقة عقب الانتهاء من تنفيذه. يُذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بقنا يستهدف تطوير 5 مناطق بمدينة قنا هى (منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - منطقة نواحى الحاكم العسكرى وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحى الزبيدى والحصواية والعبابدة - منطقة نواحى مركز شباب الكنوز - منطقة نواحى المنشية وعزبة خليفة)، وتشمل إحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بطول 100 كم، وخطوط الصرف الصحى بطول 5 كم، بتكلفة مالية تصل إلى 111 مليون جنيه.

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