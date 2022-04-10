محافظ الغربية يوجه بوضع مطبات صناعية فى الطرق الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأحد مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير بحى أول طنطا ومركز السنطة، لمناقشة نسب تقدم الأعمال فى المشروعات الجارية.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ شوارع (النادى من كفر عصام للبحر - نادى المعلمين - يوسف الصديق - عثمان بن عفان - الميهى - الألفى - كفر عصام)، كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوى حيث يتم رصف شارع عمر زعفان من السيد البدوى حتى شارع المديرية بطول 200 متر وعرض 18 مترا، بطبقة البازلت، وذلك استكمالاً لما قامت به المحافظة فى العام الماضى من تطوير محيط المسجد.

واختتم محافظ الغربية جولته فى طنطا بتفقد شارع حسام الدين من المعاهدة حتى السريع بطول 300 متر وعرض 8 أمتار، وشارع محمد الصواف من المعاهدة إلى الطريق السريع بطول 900 متر وعرض 12 مترا، شارع رياض غرابة من البحر حتى شوبر الدائرى بطول 450 مترا وعرض 7 أمتار وشارع أنور من البحر حتى على مبارك بطول 600 متر وعرض 10 أمتار.

وفى السنطة تفقد الدكتور رحمى، طريق القرشية بطول 750 مترا وبعرض متوسط 8 أمتار حتى مدخل قرية ميت يزيد حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديم وفرد طبقة السن حيث بلغت نسبة التنفيذ 5٪، كما تفقد الطريق الواصل من قرية بلاى حتى مدخل قرية شنراق بطول 2500 متر وبعرض متوسط 6 أمتار مارا بقرية الإصلاح.

واختتمت الجولة فى السنطة بتفقد أعمال الرصف فى (طريق الجميزة ميت ميمون بطول 3300 متر وعرض 6 أمتار حيث تم فرد طبقة السن، طريق سحيم الجعفرية بطول 1200 متر وبعرض متوسط 7 أمتار وطريق منشية عبد الله بطول 600 متر وعرض 6 أمتار.