وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس ودعوات البسطاء

جدة - نرمين السيد - جاءت المشاركة تلبية لدعوة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، ونائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث عقدت الندوة رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة "شريف هداية الله" الحكومية، فى دولة إندونيسيا.



الفعاليات حضرها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، ممثل بيت العائلة المصرية، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، الدكتورة أمانى لوبيس، رئيس جامعة "شريف هداية الله الإسلامية" فى إندونيسيا، وممثلى سلطنة بروناى، وأدارها الإذاعى الكبير سعد المطعنى.

وفى كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة، أن الأزهر الشريف جامعا وجامعة صرح شامخ، وهو البيت الذى يفتح أبوابه أمام المصريين ليمثل ركنا قويا مع الكنيسة المصرية للتكامل والتكاتف الحقيقى فى الجمهورية الجديدة، وهما مصدر رسائل المحبة والولاء للوطن، الذى يغلفه دعم الإخاء بين المصريين.

وأشارت إلى تثمينها التعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية ومؤسسة الأزهر الشريف، حيث يحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على استقبال أبناء الجيلين الثانى والثالث وشرح المفاهيم المهمة، كونهم سفراء مصر بالخارج ومعا يكونان بيت العيلة وتابعت: "شرف لى الانضمام إلى مجلس أمناء بيت العائلة" ودورنا ان نزرع فيهم التسامح وقبول الآخر.

وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "مصر بداية الطريق" التى تسلط الضوء على القيادات والزعماء الأفارقة الذين تخرجوا فى مصر، مشيرة إلى اعتزام الوزارة إطلاق النسخة السادسة من "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة إفريقية أيضا، ما يؤكد أن مصر هى ملتقى الجميع.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نعيش عهدا ذهبيا، فنجد رئيس الجمهورية بنفسه يذهب إلى الكاتدرائية للتهنئة بالأعياد، مؤكدة أن بلدنا يفتح الأبواب أمام الجميع، مؤكدة أن الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس ودعوات البسطاء فى ربوع الوطن أن يعم الأمن والرخاء.

ورحبت وزيرة الهجرة بكلمة الدكتورة أمانى لوبيس، رئيس جامعة "شريف هداية الله الإسلامية" والتى ولدت وترعرعت فى مصر لأم مصرية، لتضرب مثالا رائعا لسيدات مصر المناضلات والناجحات فى مواقع المسؤولية المختلفة، مشيدة بحرصها على لغتها العربية والتحدث بسلاسة، مؤكدة أن مصر بيت كبير يسع الجميع علما وثقاقة فى كل المحافل.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن حرصها على المشاركة فى هذه الاحتفالية، والتى تأتى مواكبة لذكرى مرور أكثر من ألف عام على بناء الأزهر، مؤسسة الوسطية والسماحة فى العالم أجمع، مثمنة دوره البارز فى استقبال أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، للرد على جميع تساؤلاتهم، وكذلك ذكرى انتصار العاشر من رمضان، والذى يؤكد أن تكاتفنا طريق النصر والبناء فى الجمهورية الجديدة، ما يدعم دور بيت العائلة المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن رمضان شهر كريم يجمع الأسر المصرية، حتى المصريين بالخارج، قلوبهم هنا، وحريصون على جذورهم، مشيرة إلى تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة الأزهر الشريف فى مبادرة "الذرية الصالحة" وكذلك الدور الرائد لمرصد الأزهر لمحاربة التطرف، ودار الإفتاء المصرية فى الرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وأشارت إلى جهود وزارة الأوقاف فى دعم جهود وزارة الهجرة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ونشر قيم المحبة والإخاء فى ربوع الوطن، وكذلك جهود توفير الكتب للمصريين بالخارج، لمواجهة التطرف، والتعريف بالمفاهيم الصحيحة.