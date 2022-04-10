عاجل.. قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد فى الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى:- الدكتور خالد محمد أحمد محروس، عميدا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، والدكتور ناصر السيد محمود حجى، عميدا لكلية الألسن جامعة سوهاج، والدكتور محمد على محمد على شطا، عميدا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.

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