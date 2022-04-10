/691358/الغموض-يسيطر-على-نهاية-مسلسل-المداح-2-الحلقة-10-بعد-خروج-صابر-من-السجن

سيطر الرعب على مسلسل المداح 2 الحلقة 10، بعدما رأي صابر “حمادة هلال” الحاج منير الذي اتهم في قتله، داخل السجن، وهو يسأله عن سبب قيامه بقتله، وبينما يحاول المداح الدفاع عن نفسه تظهر سهر الصايغ التي تجسد شخصية شيطان “الجن” الذي يلاحق المداح طوال أحداث العمل وهي تقول له: “ مش هتقدر تعمل حاجة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 10

ورصد مسلسل المداح 2 الحلقة 10، خروج ناصر “حمادة هلال” من السجن وعندما يسأل عن السبب يكتشف أن جميلة ذهب لـ رحاب “هبة مجدي”، فذهبت رحاب للنيابة وأعطتهم تسجيل صوتي يكشف تهديد أحد الأشخاص لزوجها مني، ما يدل على براءة صابر.

على الجانب الأخر يوجد شقيق ناصر الذي يتورط في قضية غرامه على أرضه بـ 100 ألف جنيه، يستلفهم من عمه الذي أخذ مقابلهم نصيب زيادة في الوكالة.

رحاب تهدد جميلة وتسيطر على أملاك منير

وينتقل المشهد لتعين رحاب رئيسة مجلس ادارة الشركة بعد وفاة الحاج منير زوجها، التي دخلت بشكل صارم على موظفيها طالبة منهم انهاء اجراءات نقل ملكية الشركة لها في أسرع وقت، قائلة: “أي حد يقف قدام طريقكم اتخلصوا منه”، كام كشفت الحلقة مخطتها لمحاولة التخلص من رحاب عن طريق تهديد حبيبها بأن ناصر سيأخذها منها.

صابر يواصل ملاحقة عادل

بعد خروج صابر من السجن، يواصل البحث عن عادل الشاب الذي رأه في منامه، ويطلب من عماد مساعدته في ذلك الأمر للوصول لذلك الشاب الذي شديد الحاجة لمساعدتهم، ويذهب صابر لوالدة عادل التي تخبره للمرة الثانية بأنه توفي منذ فترة لكنه يرى في عينها الغضب منه، فيزداد حيرة المداح وعند ذهابه، تخرج مراته وتطلب منه البحث عنه مشيرة إلى أنه لم تكن تعرف أنه دخل السجن، ولكن تلحقها والدة عادل تطلب منها الدخول للمنزل.

كمال أبو راية يهدد هبة مجدي

ذهب كمال أبو رية ليهدد رحاب “هبة مجدي”، ويقول لانها بأن ما تقوم به خطأ فهو يملك في الشركة أكبر ما يمتلكه الشيخ منير، لتغضب رحاب على أبو الخير قائلة بأنها تمتلك عقد بيع وشراء، فيهددها مرة أخرى ويقول لها: دا لمصلحتك عشان مترجعين الفيوم بالهدوم اللي جيبتي بيها”.

يواجه حسن زوجته التي تسأله على بيع الوكاله وأن بذلك الفعل خان ثقته بها، فيحاول تهدأتها لكن الغضب يزداد عليها، فيتركها ويذهب.

نهاية غامضة لـ مسلسل المداح الحلقة 10

تنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل المداح بحديث جميله مع أحمد عبد العزير، بأن يعترف لصابر بكل شيئ، وتقول له بأنه عاش في نفس الألم فلا يجب ان يدخل صابر في هذا المناوشات، ليرد عليها قائلا: “هو اللي دخل نفسه لما حرق الكتب”، أما عن صابر فيكتش أن عادل دخل السجن مرة أخرى في قضية الشروع في قتل.