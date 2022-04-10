/691357/سعد-الصغير-يبكي-على-الهواء-كل-مرة-بغلط-ونفسي-ربنا-يسامحني

يواصل الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير في إثارة الجدل بعد أن حل ضيف الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج سابع سما عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد سر بكاء سعد الصغير على الهواء

بكاء سعد الصغير

ظهر الفنان سعد الصغير خلال الجزء الثاني من لقائه التلفزيوني ببرنامج “سابع سما” يبكي بعد عرض صورة والدته الراحلة على الهواء.

وقال: “أشعر أن كل المشكلات في حياتي لأنها غير موجودة، ولا مرة ظهرت لي في حلم”، ووجه لها كلمته وقال: “لا شيء له طعم ولا فلوس ولا فرح بعد وفاتك”.

تصريحات سعد الصغير

وخلال الحلقة وجه كلامه لـ ربنا: “كل مرة بغلط وتسامحني أغفر لي يارب ونفسي ربنا يسامحني”، واختتم لقائه التلفزيوني وهو يبكي.

وكان سعد الصغير في الجزء الأول من البرنامج كان قد كشف رغبته في اعتزال الغناء وذلك للمرة الثاني في وقت قريب، وقال في حواره: “طول ما ربنا مش راضي عني مش هعتزل”.

وتحدث أيضًا عن أزمته مع عمر كمال وقال: “قبل فترة فوجئت بمطرب المهرجانات عمر كمال يتحدث عن تاريخه وأغانيه التي تحقق 180 مليون مشاهدة، وأقول من برنامجك نحن ليس عندنا تاريخ”.

اقرأ أيضًا

الغموض يسيطر على نهاية مسلسل المداح 2 الحلقة 10 بعد خروج صابر من السجن

وتابع كلامه: “التاريخ عند الشيخ الشعراوي مثلا، أو مهندس بنى الكعبة، والفنان حسن يوسف قدم الكثير من الأفلام، وعندما جسد شخصية الشعراوي أصبح عنده تاريخ وأنا تعلمت من المسلسل أشياء في الدين.. سعد الصغير تاريخه العنب العنب وبحبك يا حمار”.

وقال أيضًا: “عمر كمال تاريخه عود البطل، ونحن تاريخنا الغناء في كباريهات مع الراقصات، ولو قدمت أغنية دينية هذا هو التاريخ.. وأنا الآن لا أغني في كباريهات مع راقصات، لكن ضميري يؤنبني طول الوقت، وربنا مش راضي عني وعندما يرضى عني سأعتزل، وأمنية أمي قبل رحيلها كانت أن أقدم برنامجا فيه خير مثل برنامج الإعلامية ريهام سعيد”.

ويذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مشاركته في بطولة مسرحية كازانوفا ضمن موسم الرياض الترفيهي وشاركه البطولة كلا من عمرو يوسف وحسن الرداد.