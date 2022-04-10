سعد الصغير:«زعلت من بوسي بعد أرسلت شخص يشتم والدها عقب حلقته معي»

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دوت الخليج يرصد تصريحات سعد الصغير في الجزء الثاني

تصريحات سعد الصغير

قال الفنان سعد الصغير في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج “سابع سما”: “مصطفى كامل نجم كبير وله فضل كبير علي وهو عرفني على النجوم في بداياتي”.

وتحدث عن أزمته مع المطربة بوسي، قائلًا: “أنا زعلان من بوسي جدا فقبل تصويري من حلقة والدها ببرنامجي الجديد اتصلت بها ولم ترد وبعد الحلقة أرسلت خالها لكي يشتم والدها”.

وأضاف الفنان سعد الصغير في حواره التلفزيوني قائلًا: “أغنية أه يا دنيا كانت خاصة بالمطربة أمينة واخذتها بوسي بعد خلاف بين أمينة والملحن محمد عبد المنعم، وكل ما أردته أن يحدث الصلح بينها وبين والدها”.

سعد الصغير برنامج سابع سما الجزء الثاني

وتابع سعد الصغير كلامه: “والد بوسي كان متزوج من امرأة أخرى وترك بوسي ووالدتها وكان ميسور الحال وقتها ولم يصرف عليهن وبوسي شافت أسى وكانت تقعد في الشهر تاكل ملح وعيش فقط”.

وتحدث أيضًا مع مقدمة البرنامج راغدة شلهوب عن الإعلامي أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني في قناة الحدث اليوم الفضائية: “يشتم في المطربين والفنانين لكي يحلون ضيوف في برنامجه دون مقابل مادي”.

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وكان المطرب الشعبي سعد الصغير تحدث في الجزء الأول من برنامج سابع سما عن زوجته الأولى "أم محمود"، وقال: "ولا مرة دخلت في علاقة حب بجد، ولكن زوجتي الأولى أم أولادي تعبت معايا وزعلتها كثيرا.. مستعد أبوس رجل أم عيالي وممكن أعيط لو سابتني مقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة”.

واستكمل كلامه قائلاً: “وكانت معايا أيام ما الثلاجة كان فيها مخلل فقط، ووقفت جنبي كثيرا.. تعرضت زوجتي لمواقف كثيرة بسبب المعجبات، بمجرد أن أقابل بفتاة معجبة تطلب مني مثلا التقاط صورة يتصل بها أحد الأشخاص ويخبرها أنني أجلس مع فتاة، هي تحملت كثيرا".