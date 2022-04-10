/691355/محمد-الدابي- في-ذكرى-العاشر-من-رمضان-ملحمة-مصرية-خالصة-سطرها-الأبطال

هنأ النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

دوت الخليج

برلمني: ذكرى العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطرها الأبطال

كما تقدم الدابي، في بيان صحفي له اليوم، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود، والشعب المصري بكامله، بمناسبة ذكرى الانتصار الكبير في العاشر من رمضان سنة 1973، قائلا إنه أكبر وأعظم انتصار في التاريخ المصري والعربي، والمناسبة تدعو للاعتزاز وتذكر بطولات مصرية مضيئة.

ونوه وكيل سياحة الشيوخ، بأن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة، سطرها رجالات الجيش المصري الأفذاذ وقدموا من خلالاها أروع البطولات وروت دمائهم الذكية الطاهرة أرض سيناء.

وتابع محمد الدابي، أن انتصارالعاشر من رمضان سيظل شاهدا على عبقرية الجندي المصري ورجولته وشرف الانتماء للوطن، والدفاع بأقصى الجهد عن سيادته وحقه وترابه.

واختتم وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن الذكرى الخالدة للعاشر من رمضان، تكشف كم التضحيات التي قدمها رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة، مشيرا إلى أن الثقة والاستقرار والتنمية في مصر اليوم، هى على يد بطل من أبطال القوات المسلحة هو الرئيس السيسي أحد أبنائها العظام.