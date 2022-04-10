/691354/مايسة-عطوة-فى-ذكرى-انتصارات-العاشر-من-رمضان-علينا-جميعا-أن-نتحلى-بروح-هذه-الانتصارات-فى-مواجهة-التحديات-والمؤامرات

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى،، والفريق أول محمد زكى، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

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برلمانية : علينا جميعا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف

وأكملت عطوة، أن ذكرى هذا اليوم المجيد درس في الانتماء وحب تراب الوطن، وستظل دائماً مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان

وأردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب: علينا جميعا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة وأعاد لها كرامتها وساعدها فى بناء دولة متقدمة، وهذا النصر رسم لها استراتيجية للتنمية والتقدم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٣.

جاء في نص البرقية: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم - فخامة الرئيس-باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، الذي اتخذ فيه بطلُ الحرب والسلام، الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال".

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه في العاشر من رمضان يذكر كل مصرى بالفخر والإجلال الدور العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة فى معركة أكتوبر المجيدة، حيث استطاع رجالها البواسل بصيحة "الله أكبر" أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين، فسطعت أنوار فجر جديد من ظلام النكسة، وتساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف، وأردف: "لم تقتصر آثار هذا النصر على رد الكرامة العربية والقضاء على التمزق والضياع الذى ساد النفوس، بل إنه تعدى هذه الدائرة إلى دائرة السلام والبناء والرخاء."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" رغم ثراء تاريخ مصر بكثير من الرجال الذين شكلت مواقفهم معالم هامة وفاصلة على مسيرة تطور الشعب المصرى، تظلون – يا فخامة الرئيس - ألمع هؤلاء الرجال بما تحقق فى عهدكم من إنجازات أحدثت نقلة موضوعية لواقع المجتمع المصرى قفزت به إلى مشارف عصر جديد."