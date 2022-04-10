«ضوابط تغطية الترع والمصارف» علي طاولة زراعة الشيوخ..غدا

/691353/ضوابط-تغطية-الترع-والمصارف-علي-طاولة-زراعة-الشيوخغدا

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة الإ قتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن إجراء بعض تعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ توافق على تقريرا "الزراعات التعاقدية" و" أسوار حماية الترع"

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني "تغطية مصرف هلا ومصرف الرياض "، وأيضا تناقش خلال اجتماعها الثالث "تغطية مصرف أو تدبيش مصرف بهنباي" ، وتستكمل اللجنة في اجتماعها الرابع مناقشة "تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية".

وكانت قد وافقت لجنة الزراعة والري، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة بشأن "إنشاء أسوار حماية للترع" .

وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية ، بعدد من التوصيات الهامة منها ما يلي :

- تفعيل مركز الزراعات التعاقدية .

- تزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة .

- تنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة .

- تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث .

- تفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها والربط بين المنتجين والمصنعين.

- إعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج مع عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتنظيم حملات توعية للمزارعين للتعرف على منظومة الزراعات التعاقدية.

كما أوصت اللجنة أيضا،علي ضرورة إعداد كوادر متخصصة ومدربة جيدا من القائمين على "جهاز الإرشاد الزراعى" لنقل الأفكار المستحدثة، والعمل علي تفعيل دور الإرشاد الزراعى داخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة "إجراء تقييم مستمر" لخطة "وزارة الزراعة"، بشأن الزراعات التعاقدية، ووضع خطط استراتيجية بين المزارعين ووزارة الزراعة ووزارة الرى والبنك الزراعى، والعمل على زيادة المساحة المحصولية من المحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع وتوفير السماد المناسب له لكثرة الإنتاج من المحاصيل