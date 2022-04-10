سوتس بالعربي الحلقة التاسعة..تارا عماد تعطي فرصة لـ أحمد داود وأسماء جلال مفاجأة

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة التاسعة

وظهر الفنان آسر ياسين الذي يجسد شخصية زين ثابت بالحلقة التاسعة يتفوق على زميلته أسماء جلال وهي أيضًا حبيبته السابقة.

وتجسد أسماء أبو اليزيد خلال الحلقة شخصية محامية ربطتها علاقة حب بزميلها زين ثابت وذلك أثناء دراسة الحقوق، ورغم محاولتها الفوز عليه لصالح موكلها لكنها لا تتمكن من خداعه، كما حاول آسر ياسين استعادة حبه السابق لكنها فاجأته بأنها ستتم خطوبتها.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9

ومن جانبه آدم منصور وهو أحمد داود ينجح في استعادة ثقة ليلى وهي تارا عماد وذلك عقب اكتشافها حقيقة حضوره لامتحانات كلية الحقوق بدلا من الطلبة مقابل أن يأخذ منهم المال وكونه لم يعد محامي فقط.

وقررا الثنائي الدخول في فرصة جديدة لتحسين علاقتهما وذلك في الوقت الذي أقيم به محاكمة تجريبية في مكتب المسيري، حيث رفض فيها استغلال نقطة ضعف يعلمها عنها لكي يفوز بالقضية.

وكانت خلالها تمثل ليلى دور المتهمة، ورغم خسارته للقضية إلا أنه كسب ثقتها مرة أخرى ويعلم هو وهي فقط ما يحدث.

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ويشارك آسر ياسين، وأحمد داوود في بطولة مسلسل سوتس بالعربي عدد من النجوم مثل صبا مبارك، محمد شاهين، و ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل هدى المفتي وتارا عماد وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يخص أحداث مسلسل Suits بالعربي فهي تدور داخل شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في مجال المحاماة على رأسهم المحامي زين ثابت الذي يتخذ من آدم منصور مساعد له ويعينه محامي جديد في المكتب رغمه علمه بماضيه وأنه لا يتخرج من كلية الحقوق وكان يعمل في تجارة المخدرات لكي يصرف على علاج جدته.