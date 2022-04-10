/691340/محمد-قاسم-يتنهي-من-تصوير-مشاهده-في-مسلسل-راجعين-يا-هوى

انتهى الفنان الشاب محمد قاسم من تصوير مشاهه بـ مسلسل “راجعين يا هوى”، الذي يخوض به الفنان خالد النبوي السباق الرمضاني هذا الموسم، اذ أنه يجسد دور أحد أصدقاء نور النبوي خلال الأحداث.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انتهاء محمد القاسم من تصوير مشاهده

ويكون محمد قاسم مع نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي، فرقة موسيقة، وهذا الذي ستكشف عنه الحلقات القادمة من العمل.

يعرض مسلسل راجعين يا هوىى عبر شاشة قناة cbc الفضائية الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة 2:15 مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية في تمام الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

ويضم المسلسل في بطولته عدد من النجوم بجانب خالد النبوي، مثل وفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور، وآخرين والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل راجعين يا هوى

جدير بالذكر أنه كشفت الحلقة 8 من مسلسل راجعين يا هوى المزيد من الأسرار التي تخفيها ماجي وهي نور اللبنانية عن شخصيتها، بجانب إصابتها بالرهاب من ركوب الطائرات خلال الأحداث بالإضافة إلى عدم قدرتها على التغلب على هذه المشكلة برغم كونها طبيبة نفسية.

وتظهر نور أيضًا تخجل من اسمها الحقيقي وتخفيه عن الجميع ولا يعرف سرها سوى أقرب الناس إليها فقط حيث ينكشف ذلك عندما تناديها والدتها بـ مجيدة، لينتابها التوتر، وتنهي الحوار وهي غاضبة، وفي الوقت نفسه تعيش "ماجي” علاقة عاطفية مع بليغ أبو الهنا يشوبها الكثير من التوتر.

هروب سلمى أبو ضيف من منزلها ولجوءها لخالد النبوي

كما كشفت أيضا هروب ولاء من منزلها، بعدما تركت أخيها ووالدتها مع العريس الجديد وأحرجتهم، وذهبت لتشكي لها ما حدث من أهلها وإكراهها على الزواج، لتنصحها صديقتها بغلق هاتفها وعدم التحدث مع أهلها، وذهبا سويًا إلى ملهى ليلي، ولكن علم أخيها عمرو بمكانها ولحقها، ما جعل ولاء تهرب منه مرة أخرى، ولجوءها إلى منزل خالد النبوي.