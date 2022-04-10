حسام موافي لمريض سكر: افطر على مسئوليتي

نصح الدكتور حسام موافي، أحد مرضى السكر يأخذ الأنسولين بعدم الصيام؛ مؤكدًا أنها رخصة منحها الله عز وجل للمرضى؛ وذلك من باب الحفاظ على النفس.

وقال موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مريض الفشل الكلوي لا يمكنه الصيام أيضًا، ناصحًا المرضى باتباع نصائح الأطباء في هذا الشأن.

وطالب باستشارة الطبيب في مثل هذه الأمور «بلاش نعشق العبادة اللي بتأذيني؛ اسأل دكتور»، لافتًا إلى أن الله رحيم جدًا ونصح مريض الأنسولين بالإفطار «افطر يا ابني على مسئوليتي».

وأوضح أنه يمكن للمريض الذي يفطر بأن يفدي نفسه بإطعام مسكين؛ وذلك للحفاظ على النفس؛ فالله عز وجل طالبنا بالحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض «الحفاظ على النفس هام جدًا؛ ولذلك يعاقب الله عز وجل متعاطي المخدرات».