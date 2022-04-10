جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد للأقماح المحلية ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم الأحد، تم خلاله استعراض الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية بناء على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة من المقرر أن يبدأ فى 20 أبريل الجارى، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، ومسئولى إدارات التحول الرقمى والحوكمة ومسئولى الصوامع والمطاحن. ووجه المحافظ بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح، وكذلك التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية "الزراعة" و"التموين" والمزارعين والتجار بشأن إجراءات عملية تداول وتسويق الأقماح المحلية. وكان المحافظ أصدر توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعى الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى لتخزين القمح المحلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.