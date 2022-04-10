وزير الأوقاف: مواجهة الإرهاب تتطلب تصحيح المفاهيم الخاطئة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف – فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية اليوم الأحد بعنوان "الأزهر ودوره فى تنمية التعليم الإسلامى فى دول آسيا.. إندونيسيا أنموذجًا" – إن الأزهر حمل لواء حفظ الدين على مدار تاريخه العريق فى مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المسؤولية أصبحت الآن أشد، نظرا لكونه فى مقدمة المؤسسات التى تحمل لواء التجديد.

وأوضح وزير الأوقاف أنه يجب على جميع المؤسسات العمل على نشر ثقافة قبول الآخر، والعمل على غرس مفهوم الدولة وقيم المواطنة، وتكثيف الجهود إلى القرى والنجوع حتى يتم نشر ثقافة الاحترام بين كافة أبناء الدولة.