/691347/لازم-نحتضن-ويجز-ومحمد-رمضان-استغل-كارثتي-تصريحات-عمرو-يوسف-في-حبر-سري

حل الفنان عمرو يوسف ضيف على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس وذلك في حلقة اليوم الأحد الموافق 10 من شهر إبريل، والذي يعد اليوم التاسع من شهر رمضان 2022.

تحيا يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات عمرو يوسف في برنامج حبر سري

فجر عمرو يوسف عدد من التصريحات اليت كشفها لأول مرة فضلا عن رأيه في أزمات مر بها عدد من زملائه في الوسط الفني أبرزها أزمته مع الفنان محمد رمضان، كمال تغزل أيضا بزوجته الفنانة كندة علوش خلال البرنامج، وجاءت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- لو وكنتش مثلت كنت هبقى نفسي أبقى طيار لكن أنا حابب شغلتي دلوقتي جدا.

- أكتر حد عرفني مدير أعمالي، دراعي اليمين ومع بعض من 14 سنة.

- فؤاد المهندس وشويكار ناس عظيمة وحسن وايمي لطاف.

- مزعلتش من قرار محمد رمضان في انه يعمل أحمس، بس أنا لو مكانه مكنتش هعمل كدة ومش حاجة أنا اتربيت عليها من أساتذتنا.

- مكنتش أتخيل ان محمد رمضان ممكن يعمل كدة في وقت كنا كلنا فيه في كارثه، والحجات دي غريبة على تربيتي.

- في موقع نزل عليا 24 خبر وقت أزمة الملك وممكن يكون ناتج عن النجاح اللي أنا حققته.

- محصلش انه مسلسل كان بتاعي وراح لزميل تاني، وان واحد يعتذر عند دوره وحد يجي ياخد مكانها ده مش تقليل.

- الهجوم على أزمة أصحاب ولا اعز بشع وتطاول وقلة احترام على واحدة من أهم نجمات الوطن العربي ومصر.

- منى زكي هنفتخر بيها زي فاتن حمامة التطاول عليها بأي شيء مرفوض.

- اسم كندة مش قيل بقى منتشر في مصر كلها بسبب حب الجمهور بيها.

- قدرت أكون قاعدة جماهيرة كويسة، واني اغيب عنه سنة او سنتين عن رمضان أحسن مأعمل وخلاص.

- كندة مش موجودة عشان تغير فيا ولا أنا موجود عشان أغير فيها، هي عجبتني زي ما هي.

- ويجز مش تريند فاضي دا راجل موهوب تمثيل وغناء لازم نحتضنه.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.