/691345/آمال-رزق-الله-حرب-العاشر-من-رمضان-أكدت-أن-الجيش-المصرى-هو-درع-الوطن-وسيفه-وقت-الحرب

هنأت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان.

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وأضافت آمال رزق الله، أن حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.

آمال رزق الله: حرب العاشر من رمضان أكدت أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب

وأكملت عضو مجلس النواب، أن ذكرى العاشر من رمضان، هى ذكرى النصر، ولا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، حيث حارب الجندي المصري في رمضان وقدم أروع صور البطولة والتضحية، دفاعا عن وطنه وترابه وإنهاء عار الهزيمة واستعادة سيناء

وأضافت آمال رزق الله: رحم الله شهداء مصر الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم يديم، ودعت أن يتم على مصر نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

آمال رزق الله عن مسلسل الاختيار:وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصورة

وكانت قد أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بنجاح مسلسل الاختيار في ترسيخ الروح الوطنية وإعادة ما سطره الشعب المصرى من بطولات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوثيق البطولة والتضحية عبر الدراما الوطنية ضمن الأدوات الفاعلة في كشف مخططات الإرهاب.

واستكملت رزق الله، أنه وعلى مدار سنين لم ينجح أحد في تقديم الرسالة بنفس المستوى، فهو بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصورة لهذه الجماعة الإرهابية التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.