ملف سري الحلقة 9.. القبض على عائشة بن أحمد للمرة الثانية

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 9

مسلسل ملف سري الحلقة 9

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ملف سري الكثير من الأحداث بدءً من القبض على عائشة بن أحمد التي تقدم شخصية مريم، وذلك للمرة الثانية.

وذلك بعد أن أعطى لها ليل وهو الفنان محمد محمود عبد العزيز، الألماس لتسلّمه للشرطة، ولكنها اتصلت بالمستشار يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان هاني سلامة.

مسلسل ملف سري الحلقة التاسعة

ومن جانبه أخبر يحيى الشرطة عن مريم لأنه لا يصدقها على الإطلاق، ووقتها تقرر مريم قول الحقيقة في النيابة حيث أخبرت وكيل النيابة أنها حصلت على الألماس من ليل، ولكن بعد تدخل المحامي الخاص بها غيّرت أقوالها.

وأخبرت النيابة أن ليل ليس له علاقة بالأمر، ليقرر حبسها حيث ظلت تعتذر له كي يصدقها، ينتظر الجمهور الحلقة المقبلة المقرر عرضها غدًا الاثنين لمعرفة الأحداث الجديدة.

أبطال مسلسل ملف سري

ويضم مسلسل ملف سري في بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، عدد من النجوم مثل هاني سلامة، ميرهان حسين ماجد المصري، نضال الشافعي، وإدوارد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، والإخراج لـ حسن البلاسي.

يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2021 من خلال مسلسل لعبة نيوتن الذي لعبت بطولته الفنانة منى زكي.

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وقدمت عائشة بن أحمد خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، شخصية فتاة تدعى أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان حيث ظهرت مصابة بمرض خطير ويحاول سيد رجب مساعدتها من خلال إنتاج عسل به مادة مخدرة حتى لا تشعر بالألم وذلك بالتعاون مع محمد ممدوح إلى أنها تقع في حب الأخير الذي يطلق زوجته بعد سفرها إلى أمريكا لإنجاب طفلها هناك.