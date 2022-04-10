/691339/مسلسل-توبة-الحلقة-10-عمرو-سعد-يخرج-من-السجن-وصبا-مبارك-تستمر-في-حل-اللغز

عرضت شاشة قناة MBC مصر الفضائية مسلسل توبة الحلقة 10 منذ قليل والتي شهدت العديد من الأحداث المهمة بعد أول لقاء بين صبا مبارك وعمرو سعد.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل توبة الحلقة 10

مسلسل توبة الحلقة 10

ظهر سيد الأجنبي وهو الفنان ماجد المصري خلال الحلقة العاشرة من المسلسل بقلقه من خروج توبة وهو عمرو سعد من السجن.

وبعدها في مشهد آخر ينتقل إلى منزل لقا وهي الفنانة أسماء أبو اليزيد ليطلب يدها من والدها بعد أن أجبر عمرو سعد على تطليق زوجته لقا.

مسلسل توبة الحلقة العاشرة

وكان الجمهور ينتظر معرفة موقف عمرو سعد من حبيبته القديمة إحسان وهي الفنانة صبا مبارك حيث انهمرت دموعها في أول لقاء لهما بعد غيابه 8 سنوات.

وذهبت إحسان لزيارة توبة في السجن مدعية أنها تحاول معرفة سبب تراجعه عن البعد عن طريق الإجرام لكن في النهاية اعترفت له أنها افتقدته بشدة.

مسلسل توبة 2022

وتواصل إحسان محاولاتها لمعرفة سر وصولات الأمانة التي كتبها عمرو سعد لوالدها والمفتاح الغامض الذي لم تكتشف حتى الآن سره وتخطيطها للتخلص من سيطرة طرزان الذي يقدم شخصيته محمد لطفي على السوق من خلال اتفاق سري مع بقية التجار.

ويشارك عمرو سعد في بطولة مسلسل توبة عدد من النجوم وهم ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، وعارفة عبد الرسول، عبد العزيز مخيون وآخرين والعمل من إخراج أحمد صالح.

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ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي الذي يذاع عبر شاشة قناة CBC الفضائية والذي تدور أحداثه حول مؤسسة كبيرة للمحاماة وتظهر بشخصية فريدة التي تدير المؤسسة، والعمل يمثل النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل توبة الحلقة 11، في تمام الساعة 7 مساءً ويعاد عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية في تمام الساعة 3 فجرًا، بجانب عرضه عبر منصة شاهد الرقمية.