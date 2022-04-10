/691335/عمرو-يوسف-عن-ويجز-مش-تريند-فاضي-دا-راجل-موهوب-لازم-نحتضنه

حل الفنان عمرو يوسف ضيف على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس يوميا طوال شهر رمضان، والذي علق خلاله على إطلالة ويجز في حفل موسم الرياض السعودي التي أثارت الجدل في الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو يوسف على إطلالة ويجز

قال عمرو يوسف في الجزء الثاني من البرنامج، مشيدا بمطرب الراب الشهير ويجز: “مستحيل ألبسها، لكن مش هسيب موهبته وتألقه وأمسك في الشورت اللي هو لابسه، ويجز شوفتله فيلم مكنتش مصدق ان هو، هو موب غناء وتمثيل”.

وأضاف: “مبحبش التريندات، بس ويجز مش تريند فاضي ويلبس اللي هو عايزة ولازم نحتضنه عشان راجل موهوب”.

إطلالة ويجز المثيرة للجدل في موسم الرياض

هذا وكان قد ويجز في حفل موسم الرياض السعودي، بأزياء غير مألوفة وغريبة من وجهة نظر الجمهور، الأمر الذي جعله موضع سخرية لعدد كبير من رواد السوشيال ميديا سواء من محبيه أو متربصيه، اذ ارتدى، جاكيت أخضر من النوع الواسع وتحته قميص باللون الدهبي، وشورت باللون البنفسجي قصير جدا، وهي ألوان متضاربة إلى حد كبير، كما ظهر ب «سيفتي» سوداء طويلة.

وجاءت أسعار ملابس وجيز خلال حفل موسم الرياض على النحو الآتي: «سعر الجاكت الاخضر 2550 دولار، وسعر القميص الذهبي 1150 دولار، وجاء سعر الشورت نفس سعر القميص الذهبي، بينما سعر السيفتي 1400 دولار»، لتحصد جملة أزياء ويجز في موسم الرياض ما يقرب من 93 ألف جنيه مصري.

اخر ظهور للفنان عمرو يوسف بعمل مسرحي في موسم الرياض

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.