/691333/عمرو-يوسف-عن-أزمة-منى-زكي-في-أصحاب-ولا-أعز-لازم-نفتخر-بيها-زي-فاتن-حمامة

كشف الفنان عمرو سعد عن رأيه في هجوم الجمهور على الفنانة الكبيرة منى زكي بعد عرض فيلمها المثير للجدل، الذي حمل اسم “أصحاب ولا أعز”، وأبدى انزعاجه من ذلك الهجوم الذي حل على فنانة كبير وقامة مثلها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو يوسف على أزمة منى زكي في أصحاب ولا أعز

قال عمرو يوسف خلال حلوله ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، متحدثا عن هجوم الجمهور على منى زكي بسبب فيلم أصحاب ولا أعز: “بشع وتطاول وقلة احترام على واحدة من أهم نجمات الوطن العربي ومصر، منى زكي هنفتخر بيها زي فاتن حمامة، مش عجبك الدور قول مش عجبني الدور، التطاول عليها بشكل شخصي مرفوق”.

وتابع حديثه: “دي خططت لتشويه الفنان المصري”.

فيلم أصحاب ولا أعز يضع منى زكي في مأزق

جدير بالذكر أنه وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز"، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم «أصحاب ولا أعز» وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».ـ ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

ويعد العمل من بطولة منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.