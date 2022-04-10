/691320/محافظ-البحيرة-رصف-12-طريق--بتكلفة-109-مليون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على مواصلة العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية، لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

دوت الخليج وفي هذا الشأن قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسه المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها خلال شهر مارس الماضي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة استكمال رصف 12 طريق وهي ١- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 4.5 كم بالدلنجات بتكلفة 5.85 مليون جنيه. ٢- استكمال رصف طريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزي كوم حمادة وبدر بطول 3.6 كم بتكلفة 11 مليون جنية ٣- رصف طريق ايتاى البارود - امليط بطول 3.75 كم بتكلفة 4.82 مليون جنيه. ٤- استكمال رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بمركز الرحمانية بطول 3.5 كم بتكلفة 6.4 مليون جنيه ٥- استكمال رصف طريق سندرينا المحمودية بطول 2 كم بتكلفة 2.55 مليون جنيه ٦- استكمال رصف طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمركز شبراخيت بطول 5 كم بتكلفة 12.5 مليون جنية ٧- رصف الطريق بداية من أسفل نفق مياح على الطريق الدولي حتى طريق رشيد - ادكو بطول 2.5 كم بتكلفة 27 مليون جنيه. ٨- استكمال طريق النشو الجدية برشيد بطول 2 كم بتكلفة 9.2 مليون جنيه ٩- رصف طريق محور الصيرفي برشيد بطول 4 كم بتكلفة 11.5 مليون جنيه ١٠- استكمال تطوير كورنيش دمنهور بتكلفة 9 مليون جنيه ١١- إنشاء كوبرى على ترعة القناوية بأبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنيه ١٢- رصف طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بطول 3.2 بتكلفة 6.2 مليون جنيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحيرة: رصف 12 طريق بتكلفة 109 مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.