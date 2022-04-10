علي جمعة: القوة في عصرنا قدرة الجيش في الدفاع عن الأعراض والأوطان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف؛ لذلك أمرنا الله عز وجل بقوة الإنسان والمجموعة والدولة.

وأضاف، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الله عز وجل قال «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم»، لافتًا إلى أن السيف والرمح، قديمًا، كانوا أحد مظاهر القوة «وفي عصرنا أصبحت القوة في قدرة الجيش في الدفاع عن الأوطان والعرض».

وكشف إمطانية الإعداد هذه القوة؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي من خلال السعي بطريقة سريعة وحثيثة لإعداد القوة «والعدو عندما يفكر في الاعتداء عليك ويعلم أنك تمتلك القوة يخاف؛ فالإعداد للقوة داعيًا للسلام».

وأوضح أن القوة تدافع، وأيضًا تمنع الأخرين من العدوان وإذا فكر أحدهم سيفكر ألف مرة ثم سيقرر عدم العدوان لأنه يعرف النتيجة لأن الصدام لن يكون له حدًا «وهذه القوة إن كانت غاشمة (شديدة) فهي رادع للعدوان».

ولفت إلى أن الجميع لو كانوا على قلب رجل واحد تتم الوحدة التي هي أساس القوة التي أمر بها الله عز وجل، مؤكدًا أنه في النهاية فإن طاعة الله ورسوله هي النجاة والأساس.