سفير إسبانيا بالقاهرة: العلاقات السياسية المصرية الإسبانية على أعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير رامون خيل كاسارس سفير إسبانيا بالقاهرة، اليوم الأحد، أن العلاقات السياسية المصرية الإسبانية على أعلى مستوى، وهو ما عكسته زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز فى ديسمبر الماضى للقاهرة.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير فى حفل الإفطار الذى نظمته سفارة إسبانيا لممثلى الصحافة المصرية.

وأشار كارساس إلى تنامى العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجارى الثنائى، والاستثمارات المشتركة والتعاون مع الشركات الإسبانية فى المشروعات القومية الكبرى المصرية التى تسهم فى التحول الاقتصادى للبلاد، مثل النقل، وإدارة الموارد المائية.

ولفت أيضًا إلى تزايد الاهتمام من جانب أبناء الشعب المصرى بتعلم اللغة الإسبانية وهو ما تعكسه زيادة أعداد أقسام اللغات الإسبانية بالجامعات المصرية أو زيادة أعداد الملتحقين بدورات تعليم اللغة بمعهد ثربانتيس، بالإضافة إلى الولع المشترك بالرياضة.

وسلط الضوء على فعاليتين نظمتهما السفارة العام الماضى، والذى كان عاما استثنائيا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وهما فعالية تقديم قاموس كرة القدم باللغتين العربية والإسبانية، بالتعاون بين معهد ثربانتيس والليجا الإسبانية، والثانية تتعلق بمهرجان سينما إيبروأميريكا فى القاهرة والإسكندرية، والذى أقيم بالتعاون مع سفارات دول إيبروأميريكا.

وأوضح أنه وعلى الرغم من تنظيم العديد من الفعاليات الأخرى الثقافية والاقتصادية والتى تمثل حجم الدفعة التى تشهدها علاقاتنا الثنائية، إلا أن هاتين الفعاليتين كانتا الأبرز.

ووجه السفير الإسبانى الشكر للصحفيين المصريين على اهتمامهم بالموضوعات التى تعكس الواقع الإسبانى وطبيعة العلاقات الطيبة بين بلدينا.

وقال إن العمل الصحفى يعد أداة تكتسب أهمية كبيرة لا غنى عنها لتقريب الرأى العام المصرى من الوضع الراهن فى إسبانيا وكذلك العلاقات المصرية الإسبانية بأرحب معانيها أيضاً.

وأعرب عن الأمل فى مواصلة هذا التعاون، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور المصرى للتعرف على التغيرات التى يشهدها الواقع الإسبانى وتطور العلاقات الثنائية.