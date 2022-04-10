تقدم ملموس لجامعة المنصورة فى تصنيف سيماجو الإسبانى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر اليوم الأحد، أن الجامعة تقدمت 42 مركزا لتصبح فى المرتبة 606 على المستوى الدولى مقارنة بالمرتبة 648 لعام 2021.
وأوضح البيان، أن تصنيف "سيماجو" يستخدم ثلاثة عوامل هى: البحث العلمى، الاستشهادات والتعاون العلمى، وموقع المؤسسة على الإنترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبى من إجمالى التقييم.
وأشار البيان إلى أن تصنيف "SCimago"، يتضمن قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة على قاعدة بيانات "سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دوليا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الاختراع.
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